Лиссабон - одно из лучших направлений винного туризма-2019

Среда, 16 Январь 2019 Португалия Португалия

Лиссабон - одно из лучших направлений винного туризма-2019

 Столица Португалии - в моде, и не только благодаря своей красоте.

На днях журнал Wine Enthusiast (США) признал Лиссабон одним из лучших регионов мира для любителей вина в этом году.

Издание поведало о нескольких местах в округе Лиссабон, где можно выпить вина, особо отмечая зону Колареш в муниципалитете Синтра, а также упомянуло Аленкер и Обидуш, где можно попробовать игристые вина.

Кроме того, Wine Enthusiast указывает, что «для наиболее любопытных в этом регионе есть ряд мест, где можно провести несколько дней отдыха».

Также в топ-10 лучших винных направлений в мире - Австралия, Чили, Греция, Франция, Италия, США (Вашингтон и Калифорния), Швейцария и Таиланд.

Фотогалерея

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