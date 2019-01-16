Лиссабон - одно из лучших направлений винного туризма-2019
Столица Португалии - в моде, и не только благодаря своей красоте.
На днях журнал Wine Enthusiast (США) признал Лиссабон одним из лучших регионов мира для любителей вина в этом году.
Издание поведало о нескольких местах в округе Лиссабон, где можно выпить вина, особо отмечая зону Колареш в муниципалитете Синтра, а также упомянуло Аленкер и Обидуш, где можно попробовать игристые вина.
Кроме того, Wine Enthusiast указывает, что «для наиболее любопытных в этом регионе есть ряд мест, где можно провести несколько дней отдыха».
Также в топ-10 лучших винных направлений в мире - Австралия, Чили, Греция, Франция, Италия, США (Вашингтон и Калифорния), Швейцария и Таиланд.