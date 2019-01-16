Лиссабон - одно из лучших направлений винного туризма-2019

На днях журнал Wine Enthusiast (США) признал Лиссабон одним из лучших регионов мира для любителей вина в этом году.

Издание поведало о нескольких местах в округе Лиссабон, где можно выпить вина, особо отмечая зону Колареш в муниципалитете Синтра, а также упомянуло Аленкер и Обидуш, где можно попробовать игристые вина.

Кроме того, Wine Enthusiast указывает, что «для наиболее любопытных в этом регионе есть ряд мест, где можно провести несколько дней отдыха».

Также в топ-10 лучших винных направлений в мире - Австралия, Чили, Греция, Франция, Италия, США (Вашингтон и Калифорния), Швейцария и Таиланд.