Лиссабон официально принял титул Зеленой столицы Европы 2020

Среда, 22 Январь 2020 Португалия Португалия

Лиссабон официально принял титул Зеленой столицы Европы 2020

Лиссабон первым из городов Южной Европы завоевал титул Зеленой столицы, который присуждается Еврокомиссией ежегодно с 2008 года.

Жюри присудило победу Лиссабону за комплексное развитие зеленых технологий.

Так, в городе перерабатывается 34% отходов, а на свалку отправляется всего 1%. C 2008 года в черте города посадили больше 250 гектаров зеленых насаждений, а в 2021 году их площадь должна достигнуть 350 гектаров, пишет votpusk.ru.

Лиссабон активно развивает «зеленые» виды транспорта: строит велодорожки (сейчас их более 90 километров, а в 2021 году будет 200 километров) и стимулирует горожан пересаживаться на общественный транспорт. К примеру, в прошлом году в Лиссабоне появился новый вид проездного билета – 1 евро на целый день на любые виды транспорта.

К 2050 году Лиссабон планирует снизить количество вредных выбросов до нейтрального уровня, а потребляемой воды – на 25%. К 2025 году в городе появится система использования дождевой воды в хозяйственных целях (например, для полива улиц) и несколько солнечных электростанций, которые будут обеспечивать энергией электрические виды общественного транспорта (в том числе знаменитый Лиссабонский трамвай №28).

Титул «Зеленая столица Европы» Еврокомиссия присуждает городам с населением больше 100 тысяч человек. В 2019 году Зеленой столицей Европы был Осло.

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