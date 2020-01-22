Лиссабон официально принял титул Зеленой столицы Европы 2020

Жюри присудило победу Лиссабону за комплексное развитие зеленых технологий.

Так, в городе перерабатывается 34% отходов, а на свалку отправляется всего 1%. C 2008 года в черте города посадили больше 250 гектаров зеленых насаждений, а в 2021 году их площадь должна достигнуть 350 гектаров, пишет votpusk.ru.

Лиссабон активно развивает «зеленые» виды транспорта: строит велодорожки (сейчас их более 90 километров, а в 2021 году будет 200 километров) и стимулирует горожан пересаживаться на общественный транспорт. К примеру, в прошлом году в Лиссабоне появился новый вид проездного билета – 1 евро на целый день на любые виды транспорта.

К 2050 году Лиссабон планирует снизить количество вредных выбросов до нейтрального уровня, а потребляемой воды – на 25%. К 2025 году в городе появится система использования дождевой воды в хозяйственных целях (например, для полива улиц) и несколько солнечных электростанций, которые будут обеспечивать энергией электрические виды общественного транспорта (в том числе знаменитый Лиссабонский трамвай №28).

Титул «Зеленая столица Европы» Еврокомиссия присуждает городам с населением больше 100 тысяч человек. В 2019 году Зеленой столицей Европы был Осло.