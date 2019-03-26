Лиссабон опередил Барселону по количеству квартир для туристов

В трех районах исторического центра Лиссабона - Каштелу, Алфама и Морария — около 40% домов и квартир сдается туристам. По данным издания JN/Dinheiro Vivo, количество жилья для аренды особенно увеличилось в период с конца августа 2018 года по начало января этого года. Всего за 4,5 месяца в этих районах появились 807 новых объектов недвижимости для туристов. Это соответствует росту на 30,5%.

Администрация Лиссабона (Câmara Municipal de Lisboa ) установила порог в 25% от общего числа объектов недвижимости, которые могут быть сданы туристам. Однако, эти ограничения давно превышены в районах Каштелу, Алфама, Морария, Байру Алту и Мадрагоа.

По данным национального жилищного реестра (Registo Nacional do Alojamento Local) в Лиссабоне зарегистрировано 17937 объектов недвижимости для аренды в городе.

Для примера, в испанской Барселоне зарегистрировано 14900 квартир и домов для туристов.