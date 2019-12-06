Лиссабон планирует потратить 14,5 млн на интеграцию бездомных

Городской совет Лиссабона предложил потратить 14,5 млн евро на программу для бездомных. План рассчитан на 4 года и предусматривает дополнительные социальные меры и приобретение нового оборудования.



По словам представителя совета Мануэля Грило такая мера - «беспрецедентна для страны, она направлена на сокращение неравенства».



«Мы планируем утроить инвестиции, надеемся улучшить интеграцию и увеличить количество временного жилья для бездомных. Думаем, что другие города последуют этому примеру».



В рамках плана чиновники планируют увеличить количество временного жилья до 400 домов к 2023 году. Данное жилье также будет служить убежищем для людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Также чиновники планируют специальные гранты для трудоустройства бездомных.



Напомним по последним подсчетам на улицах Лиссабона живет 361 бездомный. Больше всего бездомных живет в районе Santa Maria Maior, за ним следует район Арройуш (16,3%) и Сао Висенте (11%). Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 - на улице.