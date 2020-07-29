Лиссабон требует бесплатный транспорт для восстановления туризма

Ассоциация гостеприимства Португалии (AHP) предложила Лиссабонской палате комплекс мер, которые помогут восстановить туризм, пострадавший из-за кризиса и пандемии. Именно городской совет попросил AHP разработать способы привлечения туристов в этот непростой период. Вскоре и другие регионы страны могут присоединиться к инициативе.

Главные моменты, на которых настаивает АНР: бесплатный общественный транспорт для приезжих, останавливающихся в туристических комплексах, работников и жителей. Люди, забронировавшие номер в гостинице, гостевом доме или общежитии как минимум на три ночи, получают ваучер на 50 евро и скидку на следующую ночь, посещение культурных объектов, ресторанов и винных погребов. Каждый ваучер рассчитан на одного человека, получить его можно прямо в заведении, где остановился турист.

AHP предлагает использовать финал Лиги Чемпионов, который пройдет в Лиссабоне, чтобы организовать семейные и совместные журналистские поездки. Среди других предложений – убрать плату за вход во все культурные заведения, расположенные в столице.

Меры планируют сохранить до марта 2021 года.