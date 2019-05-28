Лиссабон в топе лучших городов мира для семейного отдыха

Индекс Ultimate для семейного отдыха от компании Club Med детализировал 25 лучших мест для семейного отдыха по всему миру, основываясь на том, насколько они дружелюбны для семей, с учётом таких факторов, как средние расходы за отпуск и в день, стоимость еды в недорогом ресторане и многое другое.

Лиссабон вышел на второе место в списке, уступив первое место Мадриду, далее следуют Лондон и Париж.

В заявлении Club Med говорится: «...столица Португалии Лиссабон вошла в десятку лучших мест для семейного отдыха. Занимая пятое место по расходам на отдых в день (93,38 евро) и седьмое место по средней стоимости еды (8,96 евро)», пишет ТАСС.