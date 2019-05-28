Лиссабон в топе лучших городов мира для семейного отдыха

Вторник, 28 Май 2019 Португалия Португалия Туризм

Лиссабон в топе лучших городов мира для семейного отдыха

Новое исследование, результаты которого были опубликованы на этой неделе, поместило Лиссабон в десятку самых дружелюбных для семей городов в 2019 году.

Индекс Ultimate для семейного отдыха от компании Club Med детализировал 25 лучших мест для семейного отдыха по всему миру, основываясь на том, насколько они дружелюбны для семей, с учётом таких факторов, как средние расходы за отпуск и в день, стоимость еды в недорогом ресторане и многое другое.

Лиссабон вышел на второе место в списке, уступив первое место Мадриду, далее следуют Лондон и Париж.

В заявлении Club Med говорится: «...столица Португалии Лиссабон вошла в десятку лучших мест для семейного отдыха. Занимая пятое место по расходам на отдых в день (93,38 евро) и седьмое место по средней стоимости еды (8,96 евро)», пишет ТАСС.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья