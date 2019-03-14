Лиссабон вошел в списки самых безопасных и удобных городов

Рейтинг самых комфортных для жизни городов, а также городов, где жители чувствуют себя наиболее безопасно составляет консалтинговая компания Mercer. Специалисты дают оценку по ряду критериев.

Например, по уровню экологической безопасности, возможности для развития, качеству жилья и транспорта.

В списке, куда включили 230 городов, Лиссабон занял 37 место, поднявшись на одну строчку. В списке самых безопасных городов, португальская столица оказалась на 31 месте. Таким образом португальская столица опередила такие города как Мадрид (46), Лондон (39), Париж (43) и Нью Йорк (41).

Первое место десятый год подряд занимает Вена. За ним располагается Цюрих, на третьем месте — Ванкувер, Мюнхен и Окленд.

Москва в рейтинге заняла 167 место, Киев оказался рядом с Санкт-Петербургом на 173 месте.