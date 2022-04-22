Лиссабон вводит бесплатный транспорт для детей и взрослых
Лиссабонская мэрия (CML) единогласно одобрила меру, которая позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом в Лиссабоне для молодежи и людей старше 65 лет.
Мэр Карлуш Моэдаш говорит, что это было «историческое» решение, также подчеркивая тот факт, что оно объединило все стороны.
«Это исторический день для нашего города, мы добились чего-то беспрецедентного для жителей Лиссабона», - отмечает Моэдаш.
Мэр подчеркивает, что «в Европе очень мало городов, которые уже отважились на это».
Мера распространяется на молодых людей в возрасте до 18 лет и старше 65 лет, а также на студентов университетов до 23 лет (или 24 лет в случае курсов медицины и архитектуры).
Также есть общее для всех требование: необходимо иметь налоговое резидентство в муниципалитете.
Президент CML отмечает, что «тенденцией должен стать бесплатный транспорт для всех, но на первом этапе это невозможно». Тем не менее, он признает, что «мера может быть распространена в будущем на других людей».
Ожидается, что решение вступит в силу к сентябрю 2022 года.