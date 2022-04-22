Лиссабон вводит бесплатный транспорт для детей и взрослых

Мэр Карлуш Моэдаш говорит, что это было «историческое» решение, также подчеркивая тот факт, что оно объединило все стороны.

«Это исторический день для нашего города, мы добились чего-то беспрецедентного для жителей Лиссабона», - отмечает Моэдаш.

Мэр подчеркивает, что «в Европе очень мало городов, которые уже отважились на это».

Мера распространяется на молодых людей в возрасте до 18 лет и старше 65 лет, а также на студентов университетов до 23 лет (или 24 лет в случае курсов медицины и архитектуры).

Также есть общее для всех требование: необходимо иметь налоговое резидентство в муниципалитете.

Президент CML отмечает, что «тенденцией должен стать бесплатный транспорт для всех, но на первом этапе это невозможно». Тем не менее, он признает, что «мера может быть распространена в будущем на других людей».

Ожидается, что решение вступит в силу к сентябрю 2022 года.