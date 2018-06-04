Лиссабонские празднества

Понедельник, 04 Июнь 2018 Португалия Португалия

Лиссабонские празднества

С наступлением лета Лиссабонские празднества вносят оживление в жизнь города, собирая на улицах тысячи людей.

Народные гуляния проходят в честь весьма почитаемого в Лиссабоне Cвятого Антония, который считается покровителем города. Своей кульминации они достигают 12 июня во время вечернего праздничного шествия по Авениде да Либердаде. Вечером 13 июня процессия в честь этого народного святого проходит по улицам вокруг кафедрального собора, придавая религиозный оттенок празднествам.

Шум и веселье царят в типичных уголках Лиссабона от Каштелу до Моурария, Граса, Алфама, Ажуда и Байру-Алту. На улицах, украшенных гирляндами из цветных шаров, чувствуется запах жареных сардин и аромат базилика от бумажных гвоздик и изображений Святого Антония. Июнь - главный месяц гуляний, которые продолжаются все лето и богаты самыми разнообразными мероприятиями - концерты фаду и джазовой музыки, фаду в городских трамваях, кинофестивали, театральные представления, спортивные состязания и выставки.

Время проведения: с 1 по 30 июня
Место проведения: Lisboa

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Лиссабонские празднества

      С наступлением лета Лиссабонские празднества вносят оживление в жизнь города, собирая на улицах тысячи людей.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.

      Подробнее

    • Серхио Рамос споет для испанской сборной

      Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамос работает над созданием песни, которая должна поднять боевой дух сборной Испании на ЧМ по футболу 2018 года.

      Подробнее

    • В Сарагосе - самые дешевые пятизвездочные отели в Испании

      Исследование показало, что самые дешевые пятизвездочные отели Испании сконцентрированы в Сарагосе.

      Подробнее

    • Почти 3 млн итальянцев работают по временным контрактам

      Общее число временных рабочих контрактов на рынке труда Италии достигло почти 3 миллионов, что является историческим рекордом.

      Подробнее

    • Итальянские ученые придумали «антираковую» пиццу

      В пицце, которая предотвращает развитие раковых заболеваний, нет ни мяса, ни сыра.

      Подробнее

    • Назван лучший супергеройский фильм всех времен

      Фильм 1978 года «Супермен» с Кристофером Ривом признан в Великобритании лучшим супергеройским фильмом в истории кинематографа.

      Подробнее

    • Назван самый дорогой футболист мира

      Аналитики из CIES Football Observatory назвали игрока сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейна самым дорогим футболистом мира.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе