Лиссабонские празднества

Народные гуляния проходят в честь весьма почитаемого в Лиссабоне Cвятого Антония, который считается покровителем города. Своей кульминации они достигают 12 июня во время вечернего праздничного шествия по Авениде да Либердаде. Вечером 13 июня процессия в честь этого народного святого проходит по улицам вокруг кафедрального собора, придавая религиозный оттенок празднествам.

Шум и веселье царят в типичных уголках Лиссабона от Каштелу до Моурария, Граса, Алфама, Ажуда и Байру-Алту. На улицах, украшенных гирляндами из цветных шаров, чувствуется запах жареных сардин и аромат базилика от бумажных гвоздик и изображений Святого Антония. Июнь - главный месяц гуляний, которые продолжаются все лето и богаты самыми разнообразными мероприятиями - концерты фаду и джазовой музыки, фаду в городских трамваях, кинофестивали, театральные представления, спортивные состязания и выставки.

Время проведения: с 1 по 30 июня

Место проведения: Lisboa