Лиссабонский музей Берардо посетило рекордное число туристов

Четверг, 23 Январь 2020 Португалия Португалия

Лиссабонский музей Берардо посетило рекордное число туристов

Известный на весь мир  Лиссабонский музей Берардо может похвастаться рекордным количество посетителей.

Как стало известно на этой неделе Музей коллекции Берардо в Лиссабоне в 2019 году посетило 1060 644 человека, что стало самым большим показателем с момента его открытия 12 лет назад.

Сотрудник музея отметил репортеру информационного агентства Lusa, что 2019-й год «был самым лучшим годом за всю историю» с момента открытия учреждения в июне 2007 года".

В целом, с момента своего открытия до 31 декабря 2019 года музей посетило 9 476 388 человек.  Музей был создан в соответствии с соглашением, подписанным в 2006 году, согласно которому бизнесмен Берардо бесплатно передал государству на 10 лет 862 произведения искусства, которые лондонские аукционисты Christie's оценивали на тот момент в 316 миллионов евро. Сейчас коллекция оценивается примерно в 500 миллионов евро.

Коллекция Музея включает в себя очень редкие работы Жана Дюбуффе, Жоана Миро, Ива Кляйна и Пита Мондриана, а также другие работы Марселя Дюшана, Пабло Пикассо и Энди Уорхола. После пересмотра в 2016 году соглашения между государством и Берардо вход в музей больше не является бесплатным, кроме субботы, пишет ТАСС.

С 1 мая 2017 года вход в другие дни стоит 5 евро со скидками для молодежи, пожилых людей и посетителей с ограниченными физическими возможностями.

Музей коллекции Берардо и музей Серральвес в Порту входят в список 100 самых посещаемых музеев мира, согласно статистике международной газеты The Art Newspaper

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