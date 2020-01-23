Лиссабонский музей Берардо посетило рекордное число туристов

Как стало известно на этой неделе Музей коллекции Берардо в Лиссабоне в 2019 году посетило 1060 644 человека, что стало самым большим показателем с момента его открытия 12 лет назад.

Сотрудник музея отметил репортеру информационного агентства Lusa, что 2019-й год «был самым лучшим годом за всю историю» с момента открытия учреждения в июне 2007 года".

В целом, с момента своего открытия до 31 декабря 2019 года музей посетило 9 476 388 человек. Музей был создан в соответствии с соглашением, подписанным в 2006 году, согласно которому бизнесмен Берардо бесплатно передал государству на 10 лет 862 произведения искусства, которые лондонские аукционисты Christie's оценивали на тот момент в 316 миллионов евро. Сейчас коллекция оценивается примерно в 500 миллионов евро.

Коллекция Музея включает в себя очень редкие работы Жана Дюбуффе, Жоана Миро, Ива Кляйна и Пита Мондриана, а также другие работы Марселя Дюшана, Пабло Пикассо и Энди Уорхола. После пересмотра в 2016 году соглашения между государством и Берардо вход в музей больше не является бесплатным, кроме субботы, пишет ТАСС.

С 1 мая 2017 года вход в другие дни стоит 5 евро со скидками для молодежи, пожилых людей и посетителей с ограниченными физическими возможностями.

Музей коллекции Берардо и музей Серральвес в Порту входят в список 100 самых посещаемых музеев мира, согласно статистике международной газеты The Art Newspaper