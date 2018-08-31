Лиссабонский океанариум - лучший в мире

Вот лишь некоторые комментарии пользователей крупнейшего портала о путешествиях Tripadvisor.

Лиссабонский океанариум был избран «Лучшим океанариумом в мире» уже в третий раз, став «Выбором путешественников-2018» («Travelers’ Choice 2018»). Данная премия в различных категориях присуждается ежегодно на основе мнений 500 тысяч путешественников со всего мира.

В целом Лиссабонский океанариум получил 33.854 отзыва и общую оценку 4,5 из 5.

64% пользователей портала оценили этот важный туристический объект как «отлично», а 27% - «очень хорошо».

Ранее Лиссабонский океанариум, отмечающий в этому году 20-летний юбилей, признавался лучшим TripAdvisor в 2015 и 2017 годах. Это - один из самых посещаемых культурных объектов в Португалии: с момента открытия в нем побывали более 23 миллионов человек из 185 стран. В прошлом году океанариум достиг отметки в 1,3 миллиона посетителей, зарегистрировав свой лучший год по этому показателю.