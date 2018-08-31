Лиссабонский океанариум - лучший в мире

Пятница, 31 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Лиссабонский океанариум - лучший в мире

«Отличный опыт для всех», «великолепно организованное, красивое место», «уникальный рекреационный опыт», «лучший океанариум, который я когда-либо видел!»

Вот лишь некоторые комментарии пользователей крупнейшего портала о путешествиях Tripadvisor.

Лиссабонский океанариум был избран «Лучшим океанариумом в мире» уже в третий раз, став «Выбором путешественников-2018» («Travelers’ Choice 2018»). Данная премия в различных категориях присуждается ежегодно на основе мнений 500 тысяч путешественников со всего мира.

В целом Лиссабонский океанариум получил 33.854 отзыва и общую оценку 4,5 из 5.

 64% пользователей портала оценили этот важный туристический объект как «отлично», а 27% - «очень хорошо».

Ранее Лиссабонский океанариум, отмечающий в этому году 20-летний юбилей, признавался лучшим TripAdvisor в 2015 и 2017 годах. Это - один из самых посещаемых культурных объектов в Португалии: с момента открытия в нем побывали более 23 миллионов человек из 185 стран. В прошлом году океанариум достиг отметки в 1,3 миллиона посетителей, зарегистрировав свой лучший год по этому показателю.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Лиссабонский океанариум - лучший в мире

      «Отличный опыт для всех», «великолепно организованное, красивое место», «уникальный рекреационный опыт», «лучший океанариум, который я когда-либо видел!»

      Подробнее

    • GNFY Португалия 2018

      В сентябре примите участие в чемпионате GNFY Португалия и ощутите прилив адреналина в крови, посоревновавшись в настоящем чемпионате профессионального велоспорта.

      Подробнее

    • Испания: рядом с PortAventura построят элитный жилой комплекс

      Пустующие земельные участки рядом с парком развлечений PortAventura, которые принадлежат банку La Caixa, могут превратиться в элитный жилой комплекс.

      Подробнее

    • Испания: на пляжах Торрокса появится бесплатный WiFi

      Власти Торрокса (Малага) сообщили о том, что на побережье муниципалитета впервые появится бесплатный WiFi.

      Подробнее

    • Италия: ученые назвали самую полезную диету для пенсионеров

      Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье не только молодых людей, но и самых пожилых жителей планеты.

      Подробнее

    • Перес выиграл первую практику Гран-при Италии

      Мексиканский пилот команды "Форс Индия" Серхио Перес стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата "Формулы-1".

      Подробнее

    • Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете

      Сотрудник авиакомпании Hawaiian Airlines Каипо Каука рассказал, как правильно выбирать место в самолете в зависимости от личных предпочтений пассажира.

      Подробнее

    • Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама

      Мужчина напал с ножом на пассажиров на центральном вокзале Амстердама, после чего был подстрелен сотрудниками правоохранительных органов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья