Лиссабонский океанариум - лучший в мире
«Отличный опыт для всех», «великолепно организованное, красивое место», «уникальный рекреационный опыт», «лучший океанариум, который я когда-либо видел!»
Вот лишь некоторые комментарии пользователей крупнейшего портала о путешествиях Tripadvisor.
Лиссабонский океанариум был избран «Лучшим океанариумом в мире» уже в третий раз, став «Выбором путешественников-2018» («Travelers’ Choice 2018»). Данная премия в различных категориях присуждается ежегодно на основе мнений 500 тысяч путешественников со всего мира.
В целом Лиссабонский океанариум получил 33.854 отзыва и общую оценку 4,5 из 5.
64% пользователей портала оценили этот важный туристический объект как «отлично», а 27% - «очень хорошо».
Ранее Лиссабонский океанариум, отмечающий в этому году 20-летний юбилей, признавался лучшим TripAdvisor в 2015 и 2017 годах. Это - один из самых посещаемых культурных объектов в Португалии: с момента открытия в нем побывали более 23 миллионов человек из 185 стран. В прошлом году океанариум достиг отметки в 1,3 миллиона посетителей, зарегистрировав свой лучший год по этому показателю.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!