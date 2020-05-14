Лучший бомбардир Португалии может оказаться в "МЮ"
Форвард "Бенфики" Карлос Винисиус, который является лучшим снайпером в португальском первенстве, может покинуть Лиссабон и перебраться в Англию.
На бразильского футболиста претендует "Манчестер Юнайтед". Издание отмечает, что "красный дьяволы" настроены самым серьёзным образом, однако конкретного предложения пока нет, пишет sport.ru.
Летом минувшего года бразилец перешёл в стан "орлов" из "Наполи" за 17 миллионов евро. В текущем сезоне Карлос забил 15 голов.