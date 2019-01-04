Лучший министр финансов Европы - португалец

Данное издание - приложение к британской газете Financial Times - назвало Мариу Сентену лучшим европейским министром финансов 2018 года.

Журнал отмечает, что кандидатура Мариу Сентену была «необычным выбором», ибо он является «первым лидером Еврогруппы из южноевропейской страны» и страны, которая подвергалась «спасению».

«Избрание португальского экономиста, обладателя степени доктора наук, полученной вГарвардском университете, стало признанием удивительного восстановления экономики Португалии», говорится в публикации.

Издание высоко оценило работу, проделанную Мариу Сентену за первые 12 месяцев во главе Еврогруппы. «Марафон переговоров, в котором участвовали министры финансов стран еврозоны в начале декабря, привел к самым значительным реформам в блоке единой валюты со времен кризиса суверенного долга», - пишет The Banker. - Были достигнуты договоренности по десяткам тем, основанных на предотвращении будущих финансовых кризисов и управлении ими».На 2019 год основное внимание Еврогруппы будет привлечено к проблемам Европейской системы гарантирования вкладов и бюджету еврозоны.

Помимо успеха переговоров с Еврогруппой, The Banker также оценил восстановление экономики Португалии: безработица упала ниже 7% (с пика в 17% в 2013 году), а оценки ОЭСР указывают на рост португальского ВВП на 2% как в 2019-м, так и в 2020 году. Ожидается, что к 2020 году дефицит бюджета перерастет в профицит (по версии ОЭСР), а отношение долга к ВВП будет продолжать снижаться в ближайшие годы.

Мариу Сентену - «номер два» в правительстве, которое возглавляет страну с 2015 года, также реструктурировал и рекапитализировал четыре из пяти крупнейших португальских банков. Издание добавляет, что минимальная заработная плата и пенсии увеличились, в то время как налоги на предприятия и низкие доходы упали.

Также выбор The Banker в 2018 году пал на Шри Мулиани Индравати из Индонезии, который был признан лучшим министром финансов в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Фелипе Ларрена из Чили (лучший министр финансов Американского континента), Моше Кахлона из Израиля (лучший министр финансов на Ближнем Востоке) и Мухаммеда Маита из Египта (лучший министр финансов Африканского континента).

Звания «лучших» удостаиваются министры финансов, «внесшие наибольший вклад в стимулирование роста финансовой системы и стабилизацию экономики».