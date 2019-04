Лучший шеф-повар Португалии посетит Москву

В рамках гастрольного тура он приготовит ужин в четыре руки вместе со своим российским коллегой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

Жозе Авильез, шеф-повар лиссабонского ресторана Belcanto (2* Michelin, #75 The World’s 50 Best), выступит с гастролями в столичном ресторане Selfie (#70 The World’s 50 Best), где будет готовить вместе с Анатолием Казаковым, шеф-поваром этого заведения. Мероприятие состоится 10 апреля, пишет iz.ru.

В меню креветка алгавре с розмариновым перцем, барабулька с пюре из тыквенных семечек, гребешок с черемшой и икрой корюшки, бычий хвост с фуа-гра и полентой, щавель с черным чесноком и другие блюда.

Авильез начал свой профессиональный путь на кухне у французского шефа Антуана Вестерманна, потом стажировался у Алена Дюкасса и работал на кухне легендарного испанского ресторана El Bulli Феррана Адриа. Позицию шеф-повара он впервые занял в португальском ресторане Tavares в 2008-м и уже через год принес заведению заветную звезду.

В 2012 году Авильез открыл ресторан Belcanto, специализирующийся на авторском прочтении традиционной португальской кухни. В том же году ресторан получил первую звезду Michelin, в 2014-м — вторую. В 2015 году Belcanto попал в список 100 лучших ресторанов мира, а сейчас занимает 75-ю строчку во второй половине рейтинга The World’s 50 Best Restaurants. В Португалии Авильез неоднократно признавался шеф-поваром года.