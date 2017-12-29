Лучший спортсмен Европы 2017 года

Пятница, 29 Декабрь 2017 Португалия Португалия

Лучший спортсмен Европы 2017 года

Криштиану Роналду второй год подряд признан лучшим спортсменом Европы.

По итогам опроса, участие в котором принимали 26 мировых информационных агентств, форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» получил 159 голосов.

Таким образом, знаменитый футболист смог опередить пилота «Формулы-1» и четырехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который получил 143 голоса, а также теннисистов Роджера Федерера (124) и Рафаэля Надаля (113).

Награду лучшему спортсмену Европы вручают с 1958 года. Криштиану Роналду получил ее и по итогам 2016 года.

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