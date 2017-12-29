Лучший спортсмен Европы 2017 года

По итогам опроса, участие в котором принимали 26 мировых информационных агентств, форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» получил 159 голосов.

Таким образом, знаменитый футболист смог опередить пилота «Формулы-1» и четырехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который получил 143 голоса, а также теннисистов Роджера Федерера (124) и Рафаэля Надаля (113).

Награду лучшему спортсмену Европы вручают с 1958 года. Криштиану Роналду получил ее и по итогам 2016 года.