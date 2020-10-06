Мадонна прощается с Португалией?

Королева популярной музыки прилетела в Португалию, чтобы передать на этой неделе ключи от своего дома на Руа-де-Санта-Катарина в Лиссабоне.

Это должно стать концом пребывания в Португалии певицы и ее огромной свиты, которая всегда сопровождает поп-звезду в Лиссабоне.

После переезда в столицу Португалии Мадонна решила поселиться в привилегированном районе с видом на реку. Как сообщает пресса, когда один из приемных детей певицы играл в «Бенфике», весь персонал также находился в Португалии, даже когда сама звезда была за границей.

Хотя все указывает на то, что это конец пребывания Мадонны в Португалии, все же есть шанс, что певица просто выберет другой дом для себя и своей команды.