Мадонна прощается с Португалией?

Вторник, 06 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Мадонна прощается с Португалией?

Все признаки указывают на то, что певица в очередной раз решила поменять место жительства.

Королева популярной музыки прилетела в Португалию, чтобы передать на этой неделе ключи от своего дома на Руа-де-Санта-Катарина в Лиссабоне.

Это должно стать концом пребывания в Португалии певицы и ее огромной свиты, которая всегда сопровождает поп-звезду в Лиссабоне.

После переезда в столицу Португалии Мадонна решила поселиться в привилегированном районе с видом на реку. Как сообщает пресса, когда один из приемных детей певицы играл в «Бенфике», весь персонал также находился в Португалии, даже когда сама звезда была за границей.

Хотя все указывает на то, что это конец пребывания Мадонны в Португалии, все же есть шанс, что певица просто выберет другой дом для себя и своей команды.

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