Мадуро призвал Португалию вернуть Венесуэле 1,7 млрд долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник потребовал от властей Португалии снять блокировку с суммы в более чем 1,7 миллиарда долларов, которые принадлежат южноамериканской стране, пишет РИА Новости.

"В одном из банков Португалии нас ограбили на 1,726 миллиарда долларов, которые мы использовали для закупок лекарств и продуктов питания… Я призываю правительство Португалии освободить эти деньги. Почему нас оставляют без денег? Они наши", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.