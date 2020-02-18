Маджер: «Роналду будет бороться за «Золотой мяч» еще три сезона»

Вторник, 18 Февраль 2020 Португалия Португалия

Маджер: «Роналду будет бороться за «Золотой мяч» еще три сезона»

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной Португалии Маджер в интервью «Известиям» рассказал, кого считает самыми техничными игроками.

По его мнению, португалец Криштиану Роналду еще три года будет входить в число претендентов на «Золотой мяч».

— Кто самый техничный игрок в истории пляжного футбола?

— Сложный вопрос. Назову несколько человек — Жоржиньо из сборной Бразилии, Илью Леонова из России и Бельшиора из Португалии.

— А в большом футболе?

— Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдинью, Куарежма, Иньеста… Но самый техничный, пожалуй, Хави.

— Брали ли вы у кого-то из них определенные элементы?

— Это очень сложно. Все-таки на песке непросто исполнить те игровые действия, которые можно сделать на ровном поле. Конечно, когда я играю с друзьями, постоянно делаю финты, но в пляжном футболе надо действовать более рационально и быстро.

— Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети считает, что Лионель Месси не такой крепкий игрок в физическом плане, как Роналду, и аргентинцу осталось играть на топ-уровне год-два. Как думаете, сколько еще Криштиану будет в сумасшедшей форме?

— Я думаю, что следующие три сезона Криштиану вновь будет претендовать на «Золотой мяч», много забивать, он будет среди лучших. Затем станет сложнее, но думаю, он вполне способен играть за топ-клуб и приносить ему пользу до 40 лет. Он действительно уникален, пишет sports.ru.

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