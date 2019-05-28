Магазин приложений португальской фирмы Aptoide заменит Google

Вторник, 28 Май 2019 Португалия Португалия

Магазин приложений португальской фирмы Aptoide заменит Google

Сервисом пользуется уже 200 млн человек по всему миру.

Вероятно уже в ближайшее время интернет-магазины приложений «Аптойд» (Aptoide) заменят магазины «Гугл-плэй» (Google Play) в китайских смартфонах «Хуавэй» (Huawei). Переговоры об этом уже ведутся. Об этом журналистам рассказал директор «Аптойд» Пауло Трезентуш, который недавно встречался с главой Huawei.

«Аптойд» (Aptoide) - очень популярный португальский аналог интернет магазина «Гугл». Сервисом пользуется уже 200 млн человек по всему миру. Уже сейчас фирма сотрудничает с такими производителями смартфонов как «Ксаоми» (Xiaomi), «Оппо» (Oppo) и «Виво» (Vivo).

При этом Трезентуш подчеркнул, что исключает возможность принять предложение о продаже компании Huawei. Португалец сообщил, что его компания «растет и продолжает расти», поэтому думать о слиянии или приобретении рано.

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