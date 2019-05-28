Магазин приложений португальской фирмы Aptoide заменит Google

Вероятно уже в ближайшее время интернет-магазины приложений «Аптойд» (Aptoide) заменят магазины «Гугл-плэй» (Google Play) в китайских смартфонах «Хуавэй» (Huawei). Переговоры об этом уже ведутся. Об этом журналистам рассказал директор «Аптойд» Пауло Трезентуш, который недавно встречался с главой Huawei.



«Аптойд» (Aptoide) - очень популярный португальский аналог интернет магазина «Гугл». Сервисом пользуется уже 200 млн человек по всему миру. Уже сейчас фирма сотрудничает с такими производителями смартфонов как «Ксаоми» (Xiaomi), «Оппо» (Oppo) и «Виво» (Vivo).



При этом Трезентуш подчеркнул, что исключает возможность принять предложение о продаже компании Huawei. Португалец сообщил, что его компания «растет и продолжает расти», поэтому думать о слиянии или приобретении рано.