Манчини: «Португалия в третьей корзине – это нелогично»

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Манчини: «Португалия в третьей корзине – это нелогично»

Действующие чемпионы Европы не сумели выиграть отборочную группу, уступив Украине.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о предстоящей жеребьевке финального этапа чемпионата Европы-2020. Скуадра Адзурра на групповом этапе может сыграть против действующих чемпионов — Португалии.

«Португалия в третьей корзине – это нелогично. Она среди лучших команд в Европе и действующий чемпион».

«Но жеребьевка опирается на результаты в отборочных группах, и есть только шесть сеяных команд. Поэтому некоторые сборные оказались во второй и третьей корзине», — цитирует Манчини Football-italia.net.

Португалия завершила отбор на Евро-2020 на втором месте в группе B, отставание от победителя группы сборной Украины составило три очка. Напомним, что сине-желтые попали в первую корзину и на чемпионате Европы сыграют в группе С, пишет sportarena.com.

Италия же выиграла все десять матчей в отборочном турнире. На Евро-2020 команда Манчини сыграет в группе А.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния)

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