Марега покинул поле в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 17 Февраль 2020 Португалия Португалия

Марега покинул поле в матче чемпионата Португалии

Футболист «Порту» Марега покинул поле в матче чемпионата Португалии из-за расизма.

Полузащитник португальского «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Витории Гимарайеш» в матче чемпионата Португалии (2:1), пишет russian.rt.com.

Инцидент произошёл после того, как Марега забил победный гол своей команды. Фанаты команды хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес игрока, после чего футболист обратился к судье и стал спорить с ним, получив жёлтую карточку. Марега остался недоволен решением арбитра и покинул поле.

Футболиста не сумел переубедить даже главный тренер Сержиу Консейсау, которому в срочном порядке пришлось менять игрока.

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