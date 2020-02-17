Марега покинул поле в матче чемпионата Португалии

Полузащитник португальского «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Витории Гимарайеш» в матче чемпионата Португалии (2:1), пишет russian.rt.com.

Инцидент произошёл после того, как Марега забил победный гол своей команды. Фанаты команды хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес игрока, после чего футболист обратился к судье и стал спорить с ним, получив жёлтую карточку. Марега остался недоволен решением арбитра и покинул поле.

Футболиста не сумел переубедить даже главный тренер Сержиу Консейсау, которому в срочном порядке пришлось менять игрока.