Матч Португалия - Испания: всего 2500 болельщиков
Из-за пандемии трибуны будут заполнены только на 5 процентов.
7 октября 2020 года Португалия и Испания встретятся на стадионе Алваладе в Лиссабоне.
Зрителей, допущенных на стадион после долгого перерыва, ждет контроль температуры и надзор со стороны организаторов.
PSP призывает всех зрителей: если возникнут какие-либо симптомы, «не ходите на стадион».
Кассы и бары стадиона будут закрыты.
Чтобы избежать скоплений людей, PSP сделает несколько контрольно-пропускных пунктов для контроля температуры и проверки электронных билетов.