Матч Португалия - Испания: всего 2500 болельщиков

Среда, 07 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Матч Португалия - Испания: всего 2500 болельщиков

Из-за пандемии трибуны будут заполнены только на 5 процентов.

7 октября 2020 года Португалия и Испания встретятся на стадионе Алваладе в Лиссабоне.

Зрителей, допущенных на стадион после долгого перерыва, ждет контроль температуры и надзор со стороны организаторов.

PSP призывает всех зрителей: если возникнут какие-либо симптомы, «не ходите на стадион».

Кассы и бары стадиона будут закрыты.

Чтобы избежать скоплений людей, PSP сделает несколько контрольно-пропускных пунктов для контроля температуры и проверки электронных билетов.

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