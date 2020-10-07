Матч Португалия - Испания: всего 2500 болельщиков

7 октября 2020 года Португалия и Испания встретятся на стадионе Алваладе в Лиссабоне.

Зрителей, допущенных на стадион после долгого перерыва, ждет контроль температуры и надзор со стороны организаторов.

PSP призывает всех зрителей: если возникнут какие-либо симптомы, «не ходите на стадион».

Кассы и бары стадиона будут закрыты.

Чтобы избежать скоплений людей, PSP сделает несколько контрольно-пропускных пунктов для контроля температуры и проверки электронных билетов.