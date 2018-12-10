Матч «Реал» — ЦСКА доверили португальскому арбитру

Встреча пройдет в столице Испании 12 декабря, пишет gazeta.ru.

39-летний рефери обслуживает матчи еврокубков с 2011 года. Арбитр несколько раз работал на матчах российских команд. При нем в 2014 году краснодарская «Кубань» дома уступила немецкому «Вольфсбургу» (2:4), в 2016 году «Ростов» дома обыграл мюнхенскую «Баварию» (3:2), в 2017 году московский «Спартак» на выезде уступил «Севилье» (1:2), а в 2018 году московский «Локомотив» дома уступил мадридскому «Атлетико» (1:5).

Также Диаш работал на матче Лиги наций Турция — Россия (1:2).