«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Португалии

Чемпионат Португалии по футболу проводится с 1934 года. Основная борьба в нем разворачивается между тремя из 18 клубов: «Порту», «Бенфикой» и «Спортингом». Кроме трех грандов, чемпионат Португалии выигрывали еще два клуба: «Белененсеш» в 1946 и «Боавишта» в 2001 году. Каждый сезон три призера турнира, который также называется Примейра Лига, получают право участвовать в Лиге чемпионов. Команды, занявшие 4-6 места, а также обладатель Кубка Португалии играют в Лиге Европы УЕФА. За команды национального первенства в ходе своей профессиональной карьеры выступали такие великие футболисты, как Эйсебио, Фигу и Роналду, пишет news.sportbox.ru.

К трансляциям чемпионата Португалии по футболу болельщики во всем мире проявляют высокий интерес. До сих пор прямые трансляции матчей португальского чемпионата были доступны российским зрителям только на интернат-ресурсах и в платных пакетах международных спортивных телеканалов. Став обладателем всех типов медиа-прав на показ чемпионата Португалии, «Матч ТВ» сможет показывать по 3 матча каждого тура в сезоне 2019-2020. Также игры португальского первенства будут доступны пользователям сайтов matchtv.ru, sportbox.ru и приложения «Матч! Клуб».

По результатам 20-го тура этого сезона, который завершится в мае 2019 года, первые четыре места в португальском чемпионате занимают «Порту», «Бенфика», «Брага» и «Спортинг». В рейтинге УЕФА «Порту» на 9 месте, «Бенфика» на 26-м, «Спортинг» на 31-м и «Брага» на 46-м.

В разное время в Португалии играли российские футболисты: Сергей Овчинников в «Порту», Марат Измайлов в лиссабонском «Спортинге», Андрей Каряка в «Бенфике» и др. Дмитрий Аленичев за 4 сезона вместе с «Порту» под руководством Жозе Моуринью поочередно выиграл чемпионат Португалии, Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, отличившись при этом в финале обоих евротурниров.