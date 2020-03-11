Матчи чемпионата Португалии пройдут без зрителей из-за коронавируса

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации португальского футбола (FPF).

Как отмечается, данное решение принято чрезвычайной группой FPF для мониторинга коронавируса, созданной президентом федерации. Кроме того, за закрытыми дверьми будут проходить все матчи профессиональных лиг страны по мини-футболу. В чемпионате Португалии до международного перерыва на матчи сборных запланированы два тура - 25-й и 26-й, пишет РИА Новости.

Согласно официальным данным, в настоящее время зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом в Португалии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Эпидемия, согласно официальным данным, охватила 110 стран мира, всего зафиксировано более 113 тысяч случаев заражения и более 4000 тысяч смертей из-за коронавируса.