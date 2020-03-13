Mercadona преуспевает в Португалии

Пятница, 13 Март 2020 Португалия Португалия

Mercadona преуспевает в Португалии

Прибыль компании Mercadona превысила 32 миллиона евро за первый год деятельности в Португалии.

Компания планирует инвестировать 1,8 миллиарда евро в 2020 году и открыть еще 150 магазинов в стране. Кроме того, она собирается внедрить новый раздел «Готовое к употреблению» в 460 супермаркетах в Португалии и Испании.

С июля 2019 года в Португалии открылось 10 магазинов Mercadona, которые принесли компании более 32 миллионов евро.

Президент Mercadona Хуан Ройг объявил, что планирует в ближайщие годы открыть еще 150 магазинов в Португалии. Это положительно отразится на экономике страны и снизит безработицу.

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