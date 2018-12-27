Месси рассказал о соперничестве с португальцем Роналду

Четверг, 27 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Месси рассказал о соперничестве с португальцем Роналду

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси рассказал о соперничестве с лидером сборной Португалии Криштиану Роналду.

В этом году любители футбола лишились возможностью наблюдать за очным противостоянием двух лучших игроков современности после того, как Роналду ушел из "Реала" в итальянский "Ювентус".

Месси признался, что ему нравилось соревноваться с Криштиану. Он подчеркнул, что их дуэль вызывала неизменный интерес и у зрителей, пишет rg.ru.

"Соперничество с Криштиану было отличным, оно очень нравилось болельщикам", - приводит слова Месси Marca.

В уходящем году и Лео, и Роналду были в числе претендентов на "Золотой мяч", однако впервые за 10 лет ни один из них не стал обладателем награды. Но если португалец занял в итоге второе место, то Месси стал лишь пятым. Аргентинский футболист, впрочем, спокойно это пережил.

"Я смотрел на список претендентов и понимал, что "Золотой мяч" не получу".

Лучшим футболистом мира в 2018 году, напомним, был признан хорват Лука Модрич, который помог своей команде добраться до финала чемпионата мира в России.

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