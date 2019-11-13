Международная выставка винного туризма-2020: участники от Португалии

Свое участие в грандиозном смотре, который пройдет в испанском Вальядолиде 12-13 февраля 2020 г., уже подтвердили более 70 покупателей из Франции, Португалии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Канады, США, Германии, Бельгии, Мексики, Бразилии, Аргентины, Китая, Австрии, Австралии, Дании, Финляндии и Сингапура.

Профиль посетителя будет на 100% профессиональным. Среди подтвержденных португальских экспонентов - Turismo do Centro, Viniportugal совместно с Посольством производителей вина, Turismo do Porto e Norte и различные региональные винные комиссии (CVR´s).

FINE имеет четко глобальный охват и привлекает в качестве экспонентов ведущие европейские и международные винные компании. В выставочной зоне FINE представителей винных компаний - звезд мероприятия - будут сопровождать региональные промоутерские организации, что позволит наладить контакт с ранее зарегистрированными национальными и международными покупателями и профессионалами в сфере туризма. Выставка будет включать две эксклюзивные сетевые зоны - «B2B FINE» и «Networking Restaurant», несколько общих зон «Be FINE» для обмена знаниями и «Wine Bar» для спонтанных и неформальных контактов.

Туризм признан основным рычагом роста винодельческого сектора в Португалии, а винный туризм обещает увеличение продаж до 50%. Данные показывают, что в ближайшие пять лет продажи «у дверей винодельческих усадьб» позволят увеличить объем продаж в денежном выражении на 30-50%, что принесет компаниям сектора значительную дополнительную прибыль и повысит имидж их брендов.

Многообещающие перспективы

Винный туризм позиционирует как важный аспект деятельности винодельческой отрасли и способствует созданию стоимости с помощью трех взаимодополняющих элементов: укрепление дифференцированного туристического предложения, усиление создания стоимости в виноградарском и винодельческом секторах и укрепление экономического развития и пространственного планирования. Винный туризм направлен на стимулирование экспорта португальского вина, способствующего повышению конкурентоспособности национальных компаний на мировом рынке. В 2018 году в Португалию прибыли 2,5 миллиона туристов, привлеченных винным туризмом (на 300 тысяч больше, чем в 2016 году), при этом 80% гостей заявили, что «местные гастрономия и вина заставят их вернуться». Если Португалия будет следовать эволюции событий в других регионах мира, ожидается, что в ближайшие годы туристы-энофилы увеличат свое потребление в национальных центрах винного туризма примерно на 20%.

Постоянное развитие туризма в течение последнего десятилетия способствовало созданию особых возможностей для все более требовательного посетителя. В данном сценарии винный туризм зарекомендовал себя как чрезвычайно прибыльный продукт в кратко- и среднесрочной перспективе, что подтверждают почти 80% компаний, принявших участие в недавнем исследовании по поводу технико-экономического обоснования винодельческого бизнеса, проведенном консалтинговой компанией Great Wine Capital. Предложение превышает спрос, поэтому будущее этого сектора будет отмечено новыми маркетинговыми стратегиями и созданием инновационных винных продуктов с ярко выраженнным культурным характером, которые подчеркивают ценности винодельческих регионов. FINE станет уникальной возможностью поделиться опытом в стимулирующей бизнес-среде с целью развития и использования деловых возможностей в сфере виноделия.

Главное это участие

FINE способствует расширению оборота компаний, работающих в секторе винного туризма, предлагая им возможность общаться с международными покупателями и лидерами общественного мнения. Это будет отличная возможность интернационализировать предложение винного туризма. Кроме того, «Be FINE» предлагает обучение, улучшает туристическое продвижение и опыт посетителей: онлайн-продвижение, туристические дегустации с гидом, новые впечатления от компании.

Профиль экспонента

Винодельческие компании и Винные пейзажи - вот два основных сегмента, которые оживят выставочную зону FINE, открытую для региональных, национальных и международных компаний в сфере винного туризма. Это бизнес-группы и ассоциации, винные маршруты, сектор MICE, агентства путешествий и т.д.

Профиль посетителя

Направленная на отечественных и международных специалистов из индустрии винного туризма, FINE станет отличным местом встречи для отрасли и уникальной возможностью для решения самых неотложных задач.

Среди посетителей выставки:

- туроператоры и туристические агентства;

- менеджеры различных туристических направлений;

- гиды;

- конгресс-бюро и профессиональные организаторы конгрессов;

- порталы интернет-продаж;

- винные бутики;

- мотиваторы продаж.

Двигатель мероприятия

fine станет единственным международным смотром, посвященным исключительно винному туризму, включающим серию мероприятий, связанных с основными винодельческими регионами, с акцентом на сетевое взаимодействие и опыт. эксклюзивная площадка для экспонентов сектора «винодельни», где национальные и международные покупатели организуют свои деловые встречи, получила название «b2b fine meeting». Также предусмотрена эксклюзивная зона ресторанов-гурме для встреч в более непринужденной и неформальной обстановке.

Онлайн-планер совещаний

Для экспонентов и покупателей время является ценным ресурсом. Онлайн-планер совещаний - это инструмент планирования, который оптимизирует эту функцию, заранее связывая экспонентов и покупателей друг с другом. Пользователи могут ознакомиться со списком покупателей и экспонентов на мероприятии и предварительно заказать встречи с теми, кто наиболее соответствует их интересам.

Передача знаний

Инвестиции в винный туризм рассматриваются как способ обеспечить будущее винных компаний - производителей вина. Но инвестиции - это еще не все. Обучение и обмен опытом - еще одна отраслевая потребность. «Be FINE» станет учебным пространством для профессионалов винного туризма. В течение трех двухчасовых заседаний будут рассмотрены следующие темы:

- маркетинговый опыт в области винного туризма;

- интернет-маркетинг (SEO/SEM).

- как стать видимым в интернете;

- дифференциация - история успеха;

- 10 советов, чтобы улучшить впечатления посетителей и заставить их вернуться;

- дегустация вин для туристов;

- как привлечь различные возрастные сегменты в рамках каждой группы.