Международный день музеев

Пятница, 18 Май 2018 Португалия Португалия

Международный день музеев

Международный день музеев на Мадейре в главном городе и морском порте острова Фуншале проходит крупномасштабно.

18 мая, по мировой традиции, все крупнейшие музеи Мадейры открыты для посетителей бесплатно. Время работы учреждений изменено таким образом, чтобы посетитель смог побывать за один день во всех очагах культуры, даже самых отдаленных. Несколько институций Фуншала продолжают работать и в вечерние часы, принимая участие в «Европейской Ночи музеев», которая с каждым годом становится все популярнее.

Фуншал может по праву считаться городом высокой культуры и исторического наследия.

При своей совсем небольшой численности населения, в столице Мадейры работают несколько десятков исторических, этнографических и тематических музеев: Дом-музей Колумба, Музей кита, Музей вышивки, Музей Монте-Палас и даже Музей Криштиану Роналду. Плюс 18 мая также обязательно открыты постоянные экспозиции во всех галереях искусств.

Время проведения: 18 мая
Место проведения: Madeira

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