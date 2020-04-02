МИД Португалии смог вернуть на родину 60% португальцев

Четверг, 02 Апрель 2020 Португалия Португалия

МИД Португалии смог вернуть на родину 60% португальцев

МИД Португалии смог вернуть на родину 60% португальцев, застрявших за рубежом.

Более 60 процентов запросов на репатриацию португальских граждан, задержавшихся в других странах из-за последствий пандемии коронавируса, были удовлетворены до понедельника, 30 марта, заявил вчера Министр иностранных дел Португалии.

Аугусто Сантуш Сильва, который посредством видеоконференции ответил на вопросы членов Комитета по европейским делам Ассамблеи Республики, сказал, что до понедельника было удовлетворены 2 249 из 3641 заявки на репатриацию (61,7%), пишет ТАСС.

Аугусто Сантуш Сильва, который посредством видеоконференции ответил на вопросы членов Комитета по европейским делам Ассамблеи Республики, считает, что операция по репатриации граждан Португалии "идёт хорошо", хотя и не "такими темпами, которыми хотело бы правительство" и не «с такой скоростью, которую желает каждый заблокированный человек или его семья».

Некоторые совместные операции проводились на двустороннем уровне, например, с Польшей, когда рейс, который привез португальцев около двух недель назад, забрал из Португалии поляков.

Также в сотрудничестве с испанской компанией Iberia удалось вывезти 18 португальцев из Венесуэлы.

По данным министра, «сотни португальцев репатриируются благодаря 200 рейсам, которые уже выполнены, выполняются или планируются». Что касается студентов, обучающихся за границей по программе Erasmus, то министр сказал, что было получено 420 запросов и 353 ситуации были разрешены.

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