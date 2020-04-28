Министр экономики Португалии о правилах гигиены

Об этом заявил сегодня министр экономики Педро Сиза Виейра в Фамаликане.

Он отметил, что "Португалия вернется к работе, но выполнять правила гигиены, охраны труда и техники безопасности нужно будет "более тщательно". «Социальная дистанция, больше средств индивидуальной защиты и отличная забота о том, как они циркулируют на фабриках, - вот что станет нашей новой нормой в ближайшем будущем», - сказал он. Посещая шинный завод Continental Mabor в сопровождении премьер-министра, Сиза Виейра заявил, что, хотя ситуация с коронавирусом еще "далека от контроля", Португалии "необходимо будет вернуться к работе и возобновить экономическую и социальную жизнь", пишет ТАСС.