Министр финансов Португалии подал в отставку

Среда, 10 Июнь 2020 Португалия

Министр финансов Португалии подал в отставку

Мариу Сентену предложил вместо себя в качестве главы ведомства Жоау Леау.

"Президент Республики принял от премьер-министра прошение об отставке по собственному желанию министра финансов Мариу Сентену и предложение назначить вместо него Жоау Леау", — говорится в сообщении.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял предложения, церемония передачи полномочий запланирована на 15 июня, сообщает РИА Новости.

Сентену пробыл министром финансов пять лет и, по сообщениям местных СМИ, его отставка была давно ожидаема, так как он претендует на позицию главы Банка Португалии. Полномочия нынешнего президента банка истекают в июле.

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