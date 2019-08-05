Министр обороны Португалии посетил Ирак

Министр обороны Португалии Жоао Гомеш Кравиньо прибыл в Ирак с целью посещения португальских войск, которые участвуют в подготовке иракских сил в рамках международной операции Inherent Resolution.

Во время своего первого визита в Ирак Кравинью отправится на военную базу "Грэ Капитан", примерно в 50 км от иракской столицы Багдад, чтобы посетить 30 португальских военных, в том числе трех женщин, которые служат в этой стране под командованием майора Андре Баррос.

Португалия направила 9-й по размеру национальный контингент для проведения операции Inherent Resolution международной коалиции во главе с США против экстремистской группировки «Исламское государство».

Международная коалиция стран, созданная в 2014 году и насчитывающая около 80 членов, выполняет свою задачу по наращиванию потенциала иракских сил путем обучения, оснащения и консультирования, пишет ТАСС.

Правительство Ирака объявило 9 декабря 2017 года об окончании трехлетней войны за победу над «джихадистским» Исламским государством, которое стало доминировать в одной трети данной страны и поставило под сомнение существование самого иракского государства.