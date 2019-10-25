XXI Всемирный конгресс русской прессы открылся в Турции

Мероприятие организовано Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) при содействии информационного агентства России ТАСС.

На этот раз конгресс проводится при активном участии Всемирного совета турецких журналистов и Ассоциации русской культуры и образования Алании.

На конгрессе собрались журналисты из 51 страны, Португалию представила газета "Слово".

Мехмет Али Дим, возглавляющий Союз журналистов города Аланьи, уверен, что форум сыграет роль дополнительного стимула для развития отношений между Россией и Турцией. На прошлогоднем форуме журналист пояснил, что его предложение провести встречу в Турции одобрили президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Президент ВАРП Виталий Игнатенко отметил, что укрепление связей между представителями русскоязычных медиа в разных странах трудно переоценить. Журналисты устанавливают тесные контакты с соотечественниками за рубежом, напомнил он. Нужно, чтобы они оставались первыми в предоставлении общественности правдивой и объективной информации о России.

В форумах ВАРП традиционно принимают участие видные государственные, общественные и политические деятели России, стран СНГ и зарубежных государств, главные редакторы, издатели и ведущие журналисты русского зарубежья, а также руководители общенациональных российских СМИ.

Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленной в ВАРП.