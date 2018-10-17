Много ли в Португалии полиглотов

Среда, 17 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Много ли в Португалии полиглотов

Цифры обнародованы Евростатом.

Согласно им, среди стран Европейского союза Португалия находится приблизительно в середине таблицы в отношении доли населения, которая знает хотя бы один иностранный язык.

По данным Статистического управления ЕС за 2016 год, 28,9% португальцев знали один иностранный язык, а 24,8% - два. Вместе с тем, доля португальцев, которые владели тремя или более языками, была намного меньше - 15,3%, что означает, что количество полиглотов (людей, владеющих четырьмя или более языками) в Португалии - еще ниже этого показателя.

С другой стороны, почти каждый третий португалец (31%) не знает ни одного иностранного языка. В то же время, это менее тревожный показатель, чем тот, что наблюдался в Испании (45,8%), во Франции (39,9%) и в Италии (43%).

Однако если провести сравнение со значениями в Бельгии, Нидерландах и Дании - 21,5, 13,7 и 4,2%, соответственно, то ситуация в Португалии в плане знания иностранных языков предстает не столь благоприятной.

Согласно Евростату, в ЕC 65% взрослого населения в трудоспособном возрасте (от 25 до 65 лет) знают, по крайней мере, один иностранный язык. В некоторых государствах-членах знание иностранных языков особенно распространено, особенно в Швеции, где 97% населения владеют, по крайней мере, одним иностранным языком. Также большой процент владения иностранными языками отмечен в Латвии, Дании и Литве (по 96%), Люксембурге (95%), в Финляндии и на Мальте (по 92%), а также в Эстонии (91%).

Возглавляет рейтинг стран с наибольшим числом знатоков иностранных языков Люксембург, где более половины взрослых трудоспособного возраста говорят, как минимум, на трех иностранных языках, Финляндия - 45% и Словения - 38%. Напротив, в Болгарии половина населения трудоспособного возраста знает только один иностранный язык.

Неудивительно, что наиболее широко преподавается как иностранный английский язык: у 96,2% учащихся 10 класса в ЕС в программе есть предмет «английский язык». На втором месте по изучаемости - французский (26,1%), на третьем - немецкий (16,8%).

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