Морские отходы Португалии превратятся в бутылки

В скором будущем планируется начать проект по использованию мусора, собранного с португальских пляжей, для изготовления бутылок.

Пресс-служба компании, производящей газированные напитки Coca-Cola, рассказала, что совместно с Ioniqa Technologies, Indorama Ventures и Mares Circulares была придумана и опробована на практике методика производства тары из пластика, который ранее считался неподходящим для дальнейшего использования, поэтому просто сжигался или закапывался.

Для презентации была изготовлена партия бутылок, сырье для которой на 30% состояло из собранного на побережье пластмассового мусора.

Бруно Ван Гомпель, один из директоров Coca-Cola Western Europe, рассказал, что такие технологии представляют огромный интерес не только для «Кока-Колы», но и целой отрасли, и даже всего общества, пишет ТАСС.

Многократная переработка — это возможность наладить замкнутый и практически безотходный цикл. Благодаря такому подходу вся планета станет чище и безопаснее.