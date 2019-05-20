Московский музей «Коломенское» представил выставку в Лиссабоне

В Лиссабоне, в Институте Камоэнса прошла выставка «Русское чудо», организованная московским музеем-заповедником «Коломенское». Центральной ее частью стали экспонаты, рассказывающие о деревянной царской резиденции Алексея Михайловича, второго царя из династии Романовых (1645-1676). На выставке были представлены гравюры, чертежи, акварели и рисунки XVII и XVIII веков с видами дворца. Среди главных экспонатов были портреты знаменитых владельцев резиденции — российских государей Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, Петра и Екатерины Великой.

«Коломенское» - музей-заповедник, расположенный на берегу Москвы-реки, в прошлом году он отметил 95-летие. На территории музея находятся знаменитые храмы и царские палаты XVI и XVII веков. Сотрудники музея отмечают, что сам дворец Алексея Михайловича до наших времен не дожил. Однако остались чертежи, по которым резиденция была восстановлена.

Выставка прошла в рамках празднования 240-летия установления дипломатических отношений между Россий и Португалией. В ходе ее открытия директор московского государственного объединенного музей-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино» Всеволод Тимофеев ответил на вопросы журналистов.

- Сколько памятников в «Коломенском»?

- «Коломенское» - это территория в 256 гектаров, там 28 памятников федерального значения. Храм Вознесения 1532 года — это основной памятник, он внесен в список Юнеско. Всего в Москве три объекта Юнеско — Новодевичьий монастырь, Кремль и Красная площадь как ансамбль и наш храм в «Коломенском».

- Можно ли назвать дворец Алексея Михайловича аутентичным?

- Да, он аутентичный, воссозданный по чертежам и рисункам. Прежде чем разобрать дворец в 1767 году его обмерили, составили подробный план и чертежи интерьеров.

- То есть интерьеры современные?

Мебель частично новая, частично тех времен.

- Ведется ли у вас статистика сколько туристов ежегодно приезжает посмотреть на памятники и палаты музея-заповедника?

- Конечно! Тех, кто записался на экскурсию, прослушал ее у нас около миллиона в год, а всего посетителей более 6 миллионов. При такой посещаемости, антропогенная нагрузка на памятник получается очень высокой. Содержать парковую территорию вокруг памятника содержать довольно сложно.

- Сколько работников обслуживает музей?

- Только в отделе по приему посетителей у нас 101 человек, а в отделе безопасности, например, 93 сотрудника. Такой большой штат необходим поскольку у нас около миллиона единиц на хранении и огромная коллекция икон.