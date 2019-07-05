Московский «Спартак» продал Зе Луиша в португальский «Порту»

Столичный футбольный клуб «Спартак» выставил на трансфер нападающего Зе Луиша, уроженца Кабу-Верде. Футболист перейдет в известный португальский клуб «Порту». Точная сумма сделки пока не разглашается, однако гендиректор «Спартака» уже сообщил, что клуб хорошо заработает на трансфере.



По некоторым данным, «Порту» согласился купить игрока за сумму около 10 млн евро, в то время как «Спартак» ранее приобрел футболиста у португальского клуба «Брага» за 6,5 млн евро.



Сообщается, что стороны долгое время не могли договориться о сделке, поскольку красно-белые отказывались продавать игрока меньше, чем за 10 млн евро. Однако, 2 июля стало известно, что стороны пришли к соглашению.



Сам Луиш ради перехода в одну из сильнейших команд Португалии пошел на понижение зарплаты и теперь будет получать 2 млн евро в год. В прошлом сезоне Зе Луиш стал лучшим бомбардиром «Спартака», забив 10 мячей.