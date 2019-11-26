Москвичи смогут послушать стихи Пушкина на португальском

А также посетить бразильский карнавал и фламенко, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Тридцатого ноября в Библиотеке иностранной литературы состоится фестиваль испано- и португалоязычных стран. Он пройдет в Ибероамериканском культурном центре, который находится на третьем этаже библиотеки. Посетителей ждут лекции, языковые курсы, выставки, встречи, танцевальные мастер-классы, презентации книг и специальная программа для детей", - говорится в сообщении.

Так, главным событием станет литературно-музыкальный спектакль "Я - Федерико Гарсиа Лорка", посвященный известному испанскому поэту. Это будет путешествие в яркий мир испанской литературы, которое пройдет под знаком дуэнде - фольклорного персонажа, похожего на русского домового. Также будет работать фотовыставка "Мексика. Всемирное наследие". В экспозиции представят интересные и удивительные места страны, пишет РИА Новости.

Кроме того, любителям русской литературы понравятся публичные чтения романа в стихах "Евгений Онегин" Пушкина. Известное произведение прочитают не только на русском, но и португальском и испанском языках. К декламации присоединятся сотрудники библиотеки, представители посольств ибероамерикансикх стран. Поучаствовать в чтениях смогут все желающие.

Отмечается, что на фестивале будет шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш. Он расскажет о традиционных для своей страны праздниках. При этом главный редактор международного журнала "Турист" Илья Дубровский и эксперт Элла Овчар познакомят слушателей с Гаваной, а филолог-испанист Татьяна Пигарева расскажет, как понять испанское искусство через картину Пабло Пикассо "Герника".

Добавляется, что в музыкальной программе фестиваля выступят барабанщики школы самбы Samba Real. Они покажут шоу, которое погрузит зрителей в атмосферу карнавального Рио-де-Жанейро. Кроме того, на сцену также выйдут танцоры фламенко с шоу Ida y Vuelta, представители школы капоэйры Cordao de oro и танцовщики танго из школы Taller de baile. Все желающие смогут научиться латиноамериканским танцам на мастер-классах клуба Rusoñol.

Кроме того, для маленьких гостей фестиваля приготовили специальную программу, в рамках которой пройдут уроки португальского языка и викторина "Путешествие по миру испанского языка".