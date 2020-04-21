Моуринью допустил, что может возглавить сборную Португалии

Вторник, 21 Апрель 2020 Португалия Португалия

Моуринью допустил, что может возглавить сборную Португалии

Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что не исключает возможности работы в сборной Португалии в обозримом будущем.

«Я покинул Португалию в 2004 году и до сих пор не возвращался. Есть люди, которые ждут, когда я вернусь, чтобы тренировать сборную. Я не могу ответить ни да, ни нет. Мне 57 лет, для тренера я ещё молод. Может быть, люди думают, что я устал, потому что был на вершине много лет, но это не так. Я устал быть дома из-за коронавируса», — цитирует Моуринью Fox Sports.

Португальский специалист на протяжении карьеры ни разу не работал с национальными командами. В разное время он возглавлял португальские «Бенфику», «Униан», «Порту», итальянский «Интер», испанский «Реал» и английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», пишет russian.rt.com.

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