Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» двух звёзд чемпионата Португалии

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» двух звёзд чемпионата Португалии

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет усилить команду футболистами со своей родины – Португалии.

Как сообщает The Independent, специалист намерен заполучить в состав "шпор" защитника "Бенфики" Рубена Диаша и полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. Оба, кстати, в прошлом месяце приезжали в Киев, где стали жертвой сборной Украины, обыгравшей Португалию 2:1 и благодаря этой победе вышедшей на Евро-2020.

Кстати, Бруну Фернандеш мог оказаться в "Тоттенхэме" еще минувшим летом, однако переход так и не состоялся. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Фернандеша – 5 голов (2 – с пенальти) в 10 матчах чемпионата Португалии. Тогда как 22-летний Диаш принял участие в 11 матчах португальской Примейры и отметился 2 забитыми мячами, пишет segodnya.ua.

Интересно, что, согласно предварительной информации, "Тоттенхэм" не станет выделять Моуринью деньги на усиление состава в зимнее трансферное окно. Дело в том, что "шпорам" приходится жить в режиме жесткой экономии из-за долгов, связанных со строительством нового стадиона.

Тем не менее все эти заявления, что трансферов не будет, могут быть лишь отвлекающим маневром "Тоттенхэма". Хорошие покупки иногда требуют тишины.

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