Моуринью может стать главным тренером мюнхенской «Баварии»

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Моуринью может стать главным тренером мюнхенской «Баварии»

Португальский тренер Жозе Моуринью проводит переговоры с мюнхенским футбольным клубом «Бавария» о возможности сотрудничества.

Об этом 9 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист La Gazzetta Dello Sport Николо Скира.

По информации источника, 56-летний португалец может заключить соглашение с «Баварией» до 2022 года.

Также отмечается, что наряду с Моуринью, мюнхенский клуб, место главного тренера которого вакантно после увольнения Нико Ковача, рассматривает кандидатуры главного тренера клуба «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля и главного наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хака, пишет regnum.ru.

Отметим, за время своей профессиональной карьеры Жозе Моуринью успешно возглавлял лиссабонский «Порту», миланский «Интер», лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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