Моуринью оценил шансы россиян в матче с Саудовской Аравией

Четверг, 14 Июнь 2018 Португалия Португалия

Моуринью оценил шансы россиян в матче с Саудовской Аравией

Жозе Моуринью оценил шансы сборной России в матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.

«Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», - сказал Моуринью.

Матч между командой Станислава Черчесова и сборной Саудовской Аравии пройдет 14 июня на столичном стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. На церемонии открытия чемпионата мира выступят британский исполнитель Робби Уильямс и российская певица Аида Гарифуллина.

13 июня Уильямс и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовали российским болельщикам молиться о чуде. «Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое», - признался певец.

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