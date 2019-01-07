Моуринью отказался возглавить португальский клуб

По информации испанского издания As, португальский специалист отклонил предложение возглавить клуб, так как возвращение в родную страну не входит в его планы на ближайшее будущее.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за время работы в клубе выиграл с ним три трофея. Ранее «особенный» работал в мадридском «Реале», лондонском «Челси», миланском «Интере» и португальском «Порту», пишет gazeta.ru.

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает четвертое место в таблице чемпионата Португалии, набрав в 15 матчах 32 очка.