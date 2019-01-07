Моуринью отказался возглавить португальский клуб

Понедельник, 07 Январь 2019 Португалия Португалия

Моуринью отказался возглавить португальский клуб

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить португальскую «Бенфику».

По информации испанского издания As, португальский специалист отклонил предложение возглавить клуб, так как возвращение в родную страну не входит в его планы на ближайшее будущее.

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за время работы в клубе выиграл с ним три трофея. Ранее «особенный» работал в мадридском «Реале», лондонском «Челси», миланском «Интере» и португальском «Порту», пишет gazeta.ru.

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает четвертое место в таблице чемпионата Португалии, набрав в 15 матчах 32 очка.

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