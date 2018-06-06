Моуринью считает, что сборная России выйдет в плей-офф

«Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», - заявил Моуринью.

По его мнению, первое место в квартете займет сборная Уругвая.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).