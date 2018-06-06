Моуринью считает, что сборная России выйдет в плей-офф
Жозе Моуринью полагает, что сборная России по футболу пробьется в плей-офф чемпионата мира-2018 со второго места в группе.
«Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта», - заявил Моуринью.
По его мнению, первое место в квартете займет сборная Уругвая.
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).
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