Мужчины в Португалии зарабатывают больше, нежели женщины

Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе.

Доклад о разрыве в оплате труда между мужчинами и женщинами в Португалии показал, что женщины зарабатывают на 15 процентов меньше, чем мужчины, что в денежном выражении составляет 150 евро.

Согласно данным, опубликованным правительством в докладе под названием «Барометре различий в вознаграждении между мужчинами и женщинами», в 2017 году средняя заработная плата мужчины в Португалии составляла 1 008,80 евро в месяц по сравнению с 859,10 евро для женщин.

В докладе утверждается, что при учете различий между мужчинами и женщинами, таких как профессиональная квалификация, грамотность или стаж работы, разница между полами уменьшается до 11,25% в оплате труда.

«Существуют факторы, объясняющие разрыв - разные уровни квалификации или различия профессионального характера, но после учета всех этих факторов этого все еще остается необъяснимое различие, которое можно назвать дискриминацией в оплате труда», - сказал министр труда и социального обеспечения Жозе Виейра да Силва. «Мы находимся на очень важном этапе, чтобы понять реальность, признать ее и предложить компаниям пути выхода из их собственной ситуации. Мы ничего не будем прощать, мы будем использовать имеющиеся данные, чтобы каждая компания могла строить стратегии оплаты труда, уменьшая неравенство, как это уже происходит при заключении коллективных договоров», - добавил министр.

Согласно исследованию Еврокомиссии по данному поводу, между странами ЕС существуют "значительная разница" в оплате труда между мужчинами и женщинами, которая варьируется от менее 8 процентов в Бельгии, Италии, Люксембурге, Польше, Румынии и Словении до более 20 процентов в Австрии, Чехии, Германии, Эстония и Великобритании, пишет ТАСС.