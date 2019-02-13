На Азорских островах «оранжевый» уровень опасности

Среда, 13 Февраль 2019 Португалия Португалия

На Азорских островах «оранжевый» уровень опасности

Порывы ветра будут достигать 100 км в час.

Институт моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) предупреждает, что в связи с приходом в эту среду циклона на Азорские острова, сразу на нескольких островах на западе архипелага пройдут сильные ливни. Также, на островах в центральной части ожидается порывистый ветер.

Согласно данным метеорологов, шквалистый ветер будет дуть на островах Терсейра, Грасиоза, Сан-Хорхе, Пико и Файал, порывы ветра будут достигать 100 км в час. Службы гражданской защиты Азорских островов уже выпустила предупреждение об ухудшении погоды для местных жителей.

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