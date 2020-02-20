На дорогах Португалии было поймано более 860 нарушителей
Только за одну неделю на дорогах Португалии было поймано более 860 водителей, разговаривавших по телефону.
Только за одну неделю на дорогах Португалии было поймано более 860 водителей, которые управляли своими транспортными средства, разваривая по телефону.
В заявлении о результатах операции, которая проводилась с 11 по 17 февраля, представитель Национальной республиканской гвардии заявил, что были проверены 39 000 водителей и обнаружены 13 228 различных нарушений правил дорожного движения, 863 из которых были связаны с использованием мобильного телефона во время вождения.
GNR также отмечает, что было зарегистрировано 2845 нарушений правил превышения скорости, 878 - отсутствие обязательного периодического осмотра, 723 - аномалии в системах освещения и сигнализации, 544 - отсутствие ремня безопасности или детского сиденья и 375 - отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности, пишет РИА Новости.
В течение семи дней операции военные GNR также обнаружили 449 водителей с избытком алкоголя в крови, из которых 197 были задержаны за вождение с уровнем алкоголя в крови более 1,2 грамма на литр, и 135 - за отсутствие прав.
GNR также заявляет, что в течение 2020 года он продолжит осуществлять «интенсивный надзор и будет особенно заниматься рискованным поведением водителей», особенно тех, которые угрожают безопасности дорожного движения.