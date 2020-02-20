На дорогах Португалии было поймано более 860 нарушителей

Только за одну неделю на дорогах Португалии было поймано более 860 водителей, которые управляли своими транспортными средства, разваривая по телефону.

В заявлении о результатах операции, которая проводилась с 11 по 17 февраля, представитель Национальной республиканской гвардии заявил, что были проверены 39 000 водителей и обнаружены 13 228 различных нарушений правил дорожного движения, 863 из которых были связаны с использованием мобильного телефона во время вождения.

GNR также отмечает, что было зарегистрировано 2845 нарушений правил превышения скорости, 878 - отсутствие обязательного периодического осмотра, 723 - аномалии в системах освещения и сигнализации, 544 - отсутствие ремня безопасности или детского сиденья и 375 - отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности, пишет РИА Новости.

В течение семи дней операции военные GNR также обнаружили 449 водителей с избытком алкоголя в крови, из которых 197 были задержаны за вождение с уровнем алкоголя в крови более 1,2 грамма на литр, и 135 - за отсутствие прав.

GNR также заявляет, что в течение 2020 года он продолжит осуществлять «интенсивный надзор и будет особенно заниматься рискованным поведением водителей», особенно тех, которые угрожают безопасности дорожного движения.