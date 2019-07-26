На дорогах Португалии полиция задержала 50 пьяных водителей

Задержания проводились в субботу, 20 июля, после 20:00, и в воскресенье, 21 июля, в районе 8:00.

В дополнение к 50 водителям, задержанным за вождение под воздействием алкоголя, пять человек были арестованы за вождение без законного разрешения, трое - за незаконный оборот наркотиков и один за кражу.

За 12-часовой период проведения рейда офицерами GNR было зарегистрировано 99 несчастных случаев, среди которых - четыре серьезных травмы и 40 травм. В ходе мероприятий по контролю за движением военные обнаружили 631 нарушение, 321 из них - это превышение скорости, 108 - вождение с уровнем алкоголя в крови выше, чем разрешено законом, 51 - отсутствие обязательного периодического осмотра и 22 - нарушения, связанные с тахографами, пишет ТАСС.

Остальные нарушения были связаны с отсутствием обязательного страхования гражданской ответственности (18), неправильным использованием мобильного телефона (13) и отсутствием или неправильным использованием ремня безопасности (10).