На испанской границе 800 человек не пропустили в Португалию

795 человек, которые собирались пересечь испано-португальскую границу, не пустили в страну. Это произошло после того, как 16 марта контроль на границе между двумя странами снова был восстановлен. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на службу SEF.



Сейчас контроль на сухопутной границе осуществляется на 9 пропускных пунктах, там работают инспекторы SEF. За ситуацией на дорогах наблюдает служба GNR. Основная цель надзора - запрет гражданам перемещаться между двумя странами в целях туризма или отдыха. Исключение составляют работающие в международных компаниях, сотрудники фирм, занимающиеся грузоперевозками, аварийные службы и служба скорой помощи.



Всего с 16 по 24 марта на границе было проверено 69 695 тысяч человек.